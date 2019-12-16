Burnunu kırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da eşini bir günde iki kez darp edip, burnunu kıran Okan Mertdağ şikayet üzerine tutuklandı. Zanlının ilk olarak eşini eve geç geldi diye darp ettiği, sonrasında ise gittikleri meyhanede alkolün etkisi ile ikinci kez saldırdığı belirtildi.

Tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa’da zanlının evinde meydana geldiğini söyledi. Zanlı Okan Mertdağ’ın Yenikent’teki adresinde eşi B.M’yi eve geç geldiği gerekçesiyle göğsünden itip, ciddi şekilde darp ettiğini kaydeden polis, aynı gün saat 21.30’da Meclis-i Meyhane isimli işyerinde de eşine yumruk atıp, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını belirterek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.