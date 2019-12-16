Resmen iflas

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs’ta yıllardan beri tartışıldığı halde belediyelerle ilgili reformun gerçekleşememesi yüzünden mali sıkıntılar da artıyor. Diyalog’a konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 18 belediyenin sadece devlet kurumlarına yaklaşık 400 milyon lira borçlu olduğunu söyledi.

Borçların daha çok sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleriyle vergilerden kaynaklandığını ifade eden Amcaoğlu, en büyük borcun 200 milyon lira ile Lefkoşa Belediyesi’ne ait olduğunu belirtti. Amcaoğlu yapılan bir protokol çerçevesinde Ocak ayından itibaren Lefkoşa Türk Belediyesine ödenen devlet katkısından kesinti yapılacağını kaydetti.



Borçlar için planlama yapıldı

Çok sayıda belediyenin batma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu kabul eden Maliye Bakanı Amcaoğlu şunları söyledi:

“28 belediyenin 18’inin çok ciddi borçları vardır. Bu 18 belediyenin toplam borcu 400 milyon TL’dir. Maliye Bakanlığı olarak belediyelerle birlikte ödeme protokollerini imzalıyoruz. Borcun yapılandırılması, belediyelerin konsolide faiz sıkıntısı altında ezilmemesi için çalışmalar yaptık. İlk olarak Lefkoşa Türk Belediyesi ile protokol imzaladık. Anlaşma belediyelerin ihtiyat sandığı, sosyal sigortalar ve vergi borçlarının taksitlendirilmesini içeriyor.

1 Ocak 2020 yılı itibariyle devletten alacakları katkılarla doğru şekilde bir taksitlendirme yaptık.

2022 yılına kadar sürecek bir taksitlendirme protokolü imzaladık. 2020’de belediye seçimlerine kadar planlanmış bir ödeme tablomuz vardır.

Mesela en büyük borç 200 milyon TL ile Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aitti.

Yapılan anlaşmayla 2020’de 9 milyon TL bir rakam bize ödenecek, bir sonraki yıl 2021 yılında ve 2022 yılı sonuna kadar ödemeleri devam edecek. Tüm borçlu belediyeler için de bu geçerli olacak.”

Sayı azaltılacak

Bakan Amcaoğlu, belediyelerin sayılarının azaltılmasıyla ilgili de adımlar atılacağını söyledi. Amcaoğlu şunları kaydetti:

Belediyelerin sayılarının azaltılmasını da ele alacağız.

İlk imzayı Lefkoşa Türk Belediyesi ile attık, ikincisini Girne Belediye Başkanı ile imzalayacağız. Sırasıyla da 18 belediye ile imzaları atacağız.”