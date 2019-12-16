Güney Kıbrıs Turizm Bakanlığı, 2020 yılın Ocak ayında 17 farklı turizm fuarına katılma kararı aldı. İlk fuar 11 Ocak’ta İrlanda’nın Dublin kentinde gerçekleşecek. ‘The Wedding Journal Show’ fuarı 2 gün sürecek.
Aynı tarihte başlayıp, 19 Ocak’ta tamamlanacak olan Stuttgart CTM fuarının yanı sıra 15 Ocak’ta Frankfurt’ta ‘InterDive’ fuarına katılacak olan Güney Kıbrıs; yine 15 Ocak ile 19 Ocak arasında Helsinki, Hollanda Manchester ile Viyana fuarlarında yer alacak.
İlk sırada Dublin
Rum Turizm Bakanlığı Ocak ayında 17 turizm fuarına katılacak
Güney Kıbrıs Turizm Bakanlığı, 2020 yılın Ocak ayında 17 farklı turizm fuarına katılma kararı aldı. İlk fuar 11 Ocak’ta İrlanda’nın Dublin kentinde gerçekleşecek. ‘The Wedding Journal Show’ fuarı 2 gün sürecek.
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