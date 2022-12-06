‘Beraber başardık’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, son dört buçuk yıllık sürede yapmış olduğu icraatlardan oluşan çalışmayı online mecralarda paylaştı.

Açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı, paylaşma ve dayanışma, kültür-sanat, spor ve dijitalleşme olmak üzere 5 başlıkta özetlenen hizmet ve icraatların basılı versiyonu da Lefkoşalılara ulaştırılacak.

Açıklamada, çalışmanın önsözünde Mehmet Harmancı’nın şu sözlere yer verdiği belirtildi:

“8,5 yıl önce açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını, her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk, hep beraber. Lefkoşa’ya olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin yarınlarına olan sorumluluğumuzla yürüdük. Geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik, bugün için yarından çalmadık, kimseye bu şehri ipotek etmedik. En dipten çıkarttık bu şehri... Halkla, emekçiyle... Her zorluğu yaşadık, çok beklediler; yılmadık, yıkılmadık. Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. Hep beraber açtığımız o bembeyaz sayfayı aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam edeceğiz. Şüphesiz biz beraber Lefkoşayız. Ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraberiz.”

Okulları ziyaret etti

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı dün başlayan resmi propaganda süreci çerçevesinde sabah Atatürk İlkokulu, Çağlayan İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti.

Daha sonra bir televizyon programına katılan Harmancı, ardından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

