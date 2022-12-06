Üç parti  tek yürek

Koalisyon ortağı partiler Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimde yarışacak ortak adayları, UBP’nin “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla Lefkoşa’da “Büyük Buluşma” adıyla düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adayları tanıtımına, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Tanıtım etkinliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hazırlanan video gösterildi. Ardından UBP’nin icraatlarını anlatan bir video daha gösterime sunuldu.

Üstel: Güçlü gelecek, güçlü KKTC için yola devam

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, 2020’de DP ve YDP ile bir değişim rüzgarı estirdiklerini kaydederek bu ittifakın neticesinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıklarını hatırlattı. Üstel, aynı ittifakla genel seçimlerde hükümete geldiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde de aynı ittifakla, “Güçlü gelecek, güçlü KKTC”yi yaratmak için yola devam ettiklerini vurgulayan Başbakan Üstel, 2020’de artık iki egemen devlet olduğunu, federasyonun artık olmadığını söylediklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, seçimin aynı zamanda egemen devletçilerle federasyoncuların seçimi olduğunu belirterek bu nedenle yerel seçimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Belediye sayısını 28’den 18’e indirdiklerini hatırlatan Üstel, ancak hiçbir belediyeyi kapatmadıklarını söyledi. Belediyelerin güçlerini birleştirdiklerini, hizmetlerini artırdıklarını, mali yapılarını güçlendirdiklerini kaydeden Üstel, bunu nüfuslarını artırarak, yüz ölçümlerini büyüterek, devletten alacakları katkı paylarını çoğaltarak, yaptıklarını belirtti.

Ataoğlu: Tek gailemiz memleket

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ittifak sağlayan UBP, DP ve YDP’nin tek gailesinin memleket, insan, gençler ve kadınlar olduğunu, bu gaile doğrultusunda yola çıktıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin KKTC olduğunu belirten Ataoğlu, 25 Aralık’a kadar hep birlikte olacaklarını, görev bölümüyle ülkenin her noktasına ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, parti başkanlarının birlikte veya ayrı ayrı KKTC’nin her köşesine gideceğini belirterek, birlik ve beraberlik içinde belediye başkan adayları yanında, üç partinin meclis üyelerinin tek yumruk, tek çatı, tek şemsiye altında yürümeyi asla bırakmamasını istedi.

Arıklı şiir okudu

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasına bir şiirden dörtlük okuyarak başladı.

Hükümeti kurarken yerel seçimlerde de ittifak kurma noktasında anlaştıklarını dile getiren Arıklı, seçimlerde “birlik ve bir olma” kararı aldıklarını kaydetti.

Milli davada bir olan Anavatan ile birlikte KKTC’yi yaşatmak isteyen siyasiler olarak yola çıktıklarını ve bunun hasadını da yerel seçimlerde alacaklarını dile getiren Arıklı, bu yolda gönül birliğiyle hareket etmeleri halinde yerel seçimlerde başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Açılışta konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise 18 belediyede yapılacak seçimde aday olanların tanıtılacağı etkinliğe katılanlara “hoş geldiniz” diyerek seçim için YDP ve DP ile fikir birliği ve yol arkadaşlığı yaptıklarını hatırlattı.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşmasının ardından “Bir başkadır benim memleketim” şarkısıyla hazırlanan görsel paylaşıldı.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayları kısa özgeçmişleri okunarak kürsüye çağrıldı. Adaylar, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte katılımcılara tanıtıldı.

