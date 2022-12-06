Dinleyenleri mest etti

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz cumartesi gecesi Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet´te sahne aldı.

Ünlü Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının gözde mekanı Letafet´tin konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Haftalar önce tüm rezervasyonların dolduğu Letafet’te, sanatçı büyük beğeni topladı. Güz Ünlü sanatçı, “Güller”,”Doktor”,”Sen Varsın Ya” ve birçok şarkısını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sonrası sanatçıyla resim çektirmek isteyen konuklar izdiham yarattı.

Sevilen sanatçı Hakan Taşıyan, gördüğü sevgi karşısında büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirerek, tüm misafirlerle fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.