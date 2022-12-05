AB’den destek istiyor

Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Türkiye’nin istekleri yüzünden Kıbrıs sorununun tehlikeli bir çıkmazda bulunduğunu iddia eden “Konstantia-Ammohosto (Mağusa)” Metropoliti Vasilios, metropolitlik bölgesi içerisinde yer aldığı deki köylerde ayin yapılmasının KKTC makamları tarafından yasaklandığını söyledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi, KKTC makamlarının son aylarda KKTC topraklarında bulunan kiliselerde ayin yapmalarını yasakladığını iddia eden Vasilios, bu konuyla ilgili olarak AB kurumlarına, AB üye devletleri liderlerine, BM’ye, aynı zamanda büyükelçilikleri vasıtasıyla başka devletlerin hükümetlerine mektuplar gönderdiğini ifade etti.

Kısa süre önce Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri nezdinde bir girişimde bulunduğunu da söyleyen Vasilios “dini özgürlükle ilgili temel hak ihlal edilirken ve Mağusa bölge Metropolitinin, yetki alanındaki ibadet yerlerinde dini görevlerini yerine getirmesi yasaklanırken, iki toplum arasında Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) tartışılamayacağını” öne sürdü.

Demecinde, Fener Rum Patrikhanesinin Türkiye’de bulunmasıyla ilgili zorlukları göz ardı edemeyeceklerini ve bundan dolayı desteklerinin gerekli olduğunu da ifade eden Vasilios, Patrikhanenin ezelden beridir Kıbrıs Rum Kilisesinin bağımsızlığına saygı duyduğunu ve desteklediğini sözlerine ekledi.

Georgios: Kilise ulusal konuda söz sahibi

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, kilisenin ulusal konuyla ilgili söz hakkı sahibi olduğunu savunan Baf Metropoliti Georgios, bu tavrın devam edeceğini ifade etti.

“Kilise olmasaydı ne Helen, ne de Hristiyan Ortodoks olacaklarını, bununla birlikte işgalciler tarafından yerle bir edileceklerini” iddia eden Georgios, bu sebepten dolayı kilisenin, ülke kurtulup insanlık hakları tüm Kıbrıs’ta tam olarak iyileştirilene kadar, ulusal konuda söz sahibi olması gerektiğini iddialarına ekledi.