Havadan da destek veriliyor

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Fransız Charles de Gaulle uçak gemisinin ada açıklarında bulunduğunu doğrulayarak, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) katılımıyla “hava savunma tatbikatları” icra edilmekte olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre, Petridis, “Charles de Gaulle uçak gemisi tatbikatlar ve çok taraflı işbirlikleri çerçevesinde önceden belirlenmiş bir süreliğine bölgede bulunuyor ve Kıbrıs’ın da katıldığı hava savunma tatbikatları icra ediyoruz” ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri işbirliklerinin çeşitlendiğini ve çeşitli ülke ve müttefiklerinin katıldığını söyleyen Petridis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleriyle AB içindeki ve dışındaki diğer ülkelerle çok iyi bir işbirliği içinde olduklarını, RMMO’nun da imzalanan üçlü ve çok taraflı işbirliklerini hayata geçirmekte olduğunu anlattı.

“Topçu birliğinin koruyucusu” addedilen Ay. Varvara yortusu nedeniyle Delikipo’daki “Korgeneral Stilianos Kalburcis Kışlasında” düzenlenen törende konuşan Petridis, RMMO’nun, “ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için” modernize edildiğini ve güçlendirildiğini söyledi. Petridis, bakanlığının 2023 bütçesinin geçmesinde siyasi maksat gözetmeksizin, yapıcı yardım ve destek sağlayan Rum Maliye Bakanlığının olumlu yaklaşımına, Meclis ve Meclis Savunma Komitesine teşekkür ederek, RMMO’nun kabiliyetlerini artırmak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Petridis, modern bir ordunun muharebe kabiliyetinin süratli istihbarat sağlama, erken uyarı ve uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilme ile ölçüldüğünün bilinciyle topçu birliğini her zaman silahlanma programının üst sırasında tuttuklarına, birliği toplu atış ve hassas atış olanaklarıyla güçlendirdiklerine dikkat çekti.

Bakan doğruladı

Alithia haberi “Fransız Uçak Gemisiyle İlgili Doğrulama… Charles de Gaulle Burada” başlığıyla aktardı.

Gazete, “Türkiye’ye F-16 Satışı Yok” başlıklı haberinde ise Amerikan Senatosu Dış Konular Komitesi Başkanı Robert Menendez ERT’ye yaptığı açıklamada, “mevcut şartlar altında Türkiye’ye F-16 satışını kabul etmek niyetinde olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre, ABD’nin Suriye’deki çıkarlarının Türk saldırıları nedeniyle tehlikeye girmesi ihtimalinin “öfkelendirici ve kabul edilemez” olduğunu savunan Menendez, ABD hükümetinin Türkiye’ye açıkça “böyle bir şey olması halinde olumsuz sonuçlarıyla karşılaşacağını açıkça söylemesi gerektiğini” savundu.

Türkiye’ye F-16 satışı konusunda kendisine bilgi verilmediğini ve bu bilgilendirmenin silah satışı prosedürü dahilinde olduğunu belirterek, “emin olduğum tek şey bilgilendirme olsa da olmasa da , bu şartlar altında Türkiye’ye F-16 satışını kabul etmek niyetinde olmadığımdır” ifadesini kullandı.