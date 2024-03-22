Gönüllü elçiler

Başbakan Ünal Üstel, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, KKTC’nin dünyadaki sesi, yüzü ve gücü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün artık yüzünü dünyaya döndüğünü ve bu sürecin hayati öneme haiz olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, “Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız” dedi.

Başbakan Üstel, “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” için gittiği İstanbul’dan döndü. Üstel, yurda dönüşünde basına açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı tüm kentlerde düzenleme kararı aldıkları 1.Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerinin ilkini İstanbul’da yaptıklarını belirten Üstel, “Muhteşem bir katılımla gerçekleşen etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikleri, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dünya kentlerinde, Kuzey Kıbrıs’ı, kültürünü yaşatmak, halkın kucaklaşmasını sağlamak ve Kıbrıslı Türk kimliğini nesilden nesile aktarmak için düzenlemeye başladıklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bir ülkeyi var eden sadece ana karada yaşayan halkı değildir. Küreselleşen dünyada, farklı nedenlerden dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalan, diaspora dediğimiz yurt dışı Kıbrıslı Türkler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının gelişimi ve ilerlemesi adına son derece önemlidir.”

Her biri doğal ve fahri bir Kıbrıs Türk konsolosu gücüne sahip olan, başarılı iş insanları ve bilim insanlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi üzerinde en az ülkede yaşayan vatandaşlar kadar etki yarattığını kaydeden Üstel, “Biz bu gücün farkındayız. Ama bu gücün sürdürülebilir olması için diasporanızın ülkelerinden, topraklarından ve kültüründen kopmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

