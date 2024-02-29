Çok üzgündü

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında önceki akşam tutuklanan Başbakanlık eski Özel Kalem Müdürü Muhittin Özsağlam dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada detaylar aktarılırken, KSTÜ’ye kaydı yapılan zanlıyla birkaç dakikada 4 yıllık lisans diploması verildiği açıklandı.

Zanlının diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylattıktan sonra barem artışı için Başbakanlık Personel Dairesine sunduğu kaydedildi.

Mahkemede soruşturmaya dair detayları aktaran polis, zanlının 13 Eylül 2022 tarihinde KSTÜ’de Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji bölümüne kayıt olduğunu belirtti. Polis, kayıt işleminden sonra birkaç dakika içerisinde sahte geçerli 61 ders notu girilerek, zanlıya 4 yıllık diploma hazırlandığını belirtti.

Polis, zanlının diplomayı Milliği Eğitim Bakanlığında onaylattıktan sonra 18 Ekim 2020 tarihinde KKTC Başbakanlık Personel Dairesinde tedavüle sürdüğünü, 4 barem artışı alabileceğine dair uygunluk yazısı verildiğini açıkladı.

Derse girmek yerine ödev hazırlamış

Polis, zanlının Devlet Hazine ve Muhasebe Dairesinden sahte diplomayla aldığı barem içi artış hesaplamasının henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Polis, 27 Şubatta tutuklanan zanlıdan izahat istendiğinde Açık Öğretim Üniversitesinde eğitim gördüğünü, İktisat Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümünden ön lisans mezunu olduğunu ve burada aldığı derslerin de KSTÜ’de sayıldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının geriye kalan yüzde 10’lük ders için ise meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri ve hissedarı Serdal Gündüz’ün verdiği ödev ve projeleri hazırlayarak, başarılı olup mezun olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, zanlının diploması ve Milli Eğitim Bakanlığından aslı gibidir onaylı fotokopisi ve transkriptinin emare olarak alındığını belirtti.

Memur statüsünde

Polis, zanlı savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine zanlının 19 Eylül 2022 tarihinde üniversiteye 61 ders kaydı girildiğini, aynı dakika içerisinde 61 dersten geçer not aldığına dair kayıt düşüldüğünü açıkladı. Polis, Boşnak’ın bir başka sorusu üzerine ise zanlının Faiz Sucuoğlu’nun başbakan olduğu dönemde özel kalem müdürü olduğunu, daha sonra Çalışma Bakanlığına görevlendirildiğini ve şu anda memur statüsünde olduğunu açıkladı.

Polis, zanlının 2 yıllık kamu yönetiminden aldığı dersleri saydırdığını ancak üniversitede bu derslerle ilgili kayıt bulamadıklarını da söyledi.

Polis, zanlının 2 yıllık açık öğretime ait derslerini gösteren transkripti kendilerine verdiğini, bunun incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Sağlık durumu iyi değil

Polis, zanlının avukatının sorusu üzerine ise Özsağlam’ın uyku apnesi sorunu olduğunu, cihaz yardımıyla uyuduğunu, tutuklu kalacağı sürede bu imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlının sahte diplomayı tedavüle sürerek ne kadar barem içi artış alıp ne kadar bir suç geliri elde ettiğinin araştırdığını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 09:58