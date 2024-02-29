‘En büyük eksiklik’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ziya Öztürkler, dün telefon bağlantısıyla katıldığı Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkede 23 aktif üniversite olduğunu hatırlatan Ziya Öztürkler, “Yükseköğretimde denetim faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Öztürkler, şunları ifade etti:

“KKTC’nin yükseköğrenim alanı gerçekten önemlidir ama bunu yaşatmak için ciddi bir ivme gerektirir. Evet, şu anda ciddi sıkıntı ve iddialar var ve bunlar sonuçlanmadan bir şeyler demek doğru değil. Usulsüzlük iddiaları var. İlgili kişilerin akademik şartları yerine getirmeden mezun olduğuna dair soruşturmalar… Yani diplomalar orijinal ama usulsüz… Araştırma süreçleri ile ortaya çıkacak. KKTC’nin usulsüz akademik mezuniyetlerle gündeme gelmesi bizim algımız açısından olumsuz.

2-3 ay sonra bizi ne bekliyor? Üniversitelerle ambargoları kırdığımızı söylüyoruz ama Güney Kıbrıs boş durmayacaktır. Uluslararası akreditasyon konusu var… Önümüzdeki 2-3 ayı iyi değerlendirmemiz gerek. Reçete YÖDAK’a yardımcı olmak. Tüm devlet mekanizmaları ile YÖDAK’a yardımcı olarak en büyük eksikliğimiz olan denetim faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. Bu net… Denetim herkesi korur. Ülkeyi de öğrenciyi de, eğitimi de…”

YÖDAK güçlendirilmeli

YÖDAK’ın kendi içinde işlevselliğini artırması için çalışma yaptıklarını kaydeden Öztürkler, şöyle devam etti:

“Biz daha önce Bakanlar kurulunda bu sıkıntıların önüne geçmesi için YÖDAK’ın kendi içinde işlevselliğini artırması için bir çalışma yapmıştık. Bu haliyle YÖDAK’ın bu sıkıntılarla başa çıkması da zaten mümkün değil. Dünya ile karşılaştırırsak yalnız başına eğitim kurumlarını denetlemek pek mümkün değil. Gerek Eğitim Bakanlığı gerekse Meclis etkin bir şekilde çalışma yapıyor ancak krizin doğru yönetilmesi için tüm kurumlar eş güdüm içinde doğru çalışmalar yapmalıdır. Özellikle Uluslararası akreditasyon örneklerine iyi bakılmalı ve gerekirse akredite edilmiş olan kurumların izinleri de iptal edilmeli. Zamanında yanlış atılan adımlar bugün büyük sıkıntılar yaşatıyor.”