30 Haziran’a kadar sürecek

Coronavirüs salgını nedeniyle büyük bölümü online eğitim tamamlanan 2020-21 Öğretim Yılı’nın karnelerinin dağıtımı devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın pandemi koşullarını göz önünde tutarak öğrencilere karne ve diplomalarını peyder pey verme kararı doğrultusunda önceki gün başlayan karne dağıtımı dün de sürdü.

Ülke genelinde 271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanması öngörülüyor.

Bu arada Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün Girne’de bazı okulları ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve 23 Nisan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Amcaoğlu: Yüz yüze eğitim çalışılacak

Bakan Amcaoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, yaz tatili boyunca, ülkedeki tüm okullara tek tek ulaşıp, yüz yüze eğitim için ihtiyaçları da belirleyeceklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmasına başlandığını hatırlatarak, “Tüm ülke genelinde aşılanan nüfusun oranını en üst seviyeye çekmek, birincil hedefimizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılında, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizi, öğretmenleri ile yüz yüze buluşturmayı, kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Amcaoğlu, meslek liseleri dahil orta dereceli okullarda öğrencilerin karne almaya başladığını, bazı okulların ay sonuna kadar karne vermeye devam edeceğini söyledi.

Amcaoğlu, 271 okuldan 53 bin öğrencinin 30 Haziran’a kadar karne ve diplomalarını almalarının tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Amcaoğlu, okulların altyapılarını güçlendirerek, öğrencilerin 2021-2022 öğrenim yılında 20 kişilik sınıflarda öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve planlamaları yaptıklarını açıkladı.

2021-2022 Öğretim Yılı’nın 6-7 Eylül’de başlamasını planladıklarını dile getiren Amcaoğlu, salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde açıklayacakları akademik takvime uygun hareket edeceklerini söyledi.