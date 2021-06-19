Şimdilik özgür

Suna ERDEN

Türkiye’den almış olduğu 65 adet uyuşturucu hapı Kuzey Kıbrıs’a gizlice getiren, bir kısmını içen

5 tanesini de 500 liraya satan Mustafa Ömer Soytürk hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul ederek, tasarrufunda bulunan 40 hapı müşteri bulması halinde satacağını itiraf eden zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Girne’de kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görüldüğünü söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, 40 adet uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu hapları 20 Nisan 2021 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 65 adet olarak getirdiğini, 20’sini kendisinin kullandığını söylediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının itirafında hapların 5 adetini ise 500 liraya sattığını, 40 hapı satmak için ise müşteri aradığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının 2 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına, bu amaçla 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin liralık kefalet senedi imzalamasına emir verdi.