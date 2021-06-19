Savaşa değil aşıya

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in Ankara ziyareti sonrasında Türkiye’den 50 bin adet daha Sinovac aşısı geldi. Böylece gelen aşıların toplamı 240 bine yükseldi. Bakan Üstel yaptığı açıklamada günde 6-7 bin kişiyi aşılama hedefinde olduklarını söyledi.

Ancak, dün Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan izdiham sert tepkilere yol açtı. Öğretmenlere ‘Johnson&Johnson’ aşısı için çağrı yapıldığı saatlerde vatandaşlara da randevu verilmesi nedeniyle hastane önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu arada KTÖS tarafından yapılan açıklamada aşılanan öğretmenlere barkod verilmediği öne sürüldü.

İzdiham yaşandı

Coronavirüs aşı programına öğretmenlerin dahil olmasıyla aşı merkezlerinde yoğunluk arttı.

Öğretmenlerle vatandaşlar, tek doz aşı olan Johnson&Johnson yaptırmak için dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezi önünde saatlerce bekledi.

Öğretmenlere aşı için çağrı yapıldığı saatlerde vatandaşlara da randevu verilmesi nedeniyle hastane önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kalabalık bekleyiş esnasında sosyal mesafeye uyulmadığı gözlemlendi. Aşı sırasında bazı kişilerin “özel izinli” oldukları iddiası ile öne geçmek istemeleri gerginliğe neden oldu. Öğretmenler ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Üstel: Aşı seferberliği başlatılacak

Türkiye’den önceki gece 50 bin doz daha Sinovac aşısı gelmesiyle aşılama çalışmalarının hızlanması beklenirken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki vatandaşların 20 yaşa kadar aşılanması için çalışma yaptıklarını belirterek, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi.

Aşı seferberliği başlattıklarını belirten Üstel, “Hedefimiz günde 6 bin ile 7 bin, haftada 40 bin ile 50 bin arasında aşılama yapmak” dedi. Üstel, bundan sonraki süreçte Cumartesi ve Pazar günleri de aşılamanın devam edeceğini kaydetti.

Gelen 50 bin doz ve her hafta gelecek aşılarla toplumun büyük bir kısmının aşılanacağını dile getiren Üstel, Sinovac aşısının dünyada kendini ispat etmiş bir aşı olduğunu kaydetti.

Temmuz sonuna kadar 20 yaşın üzerinde kişilerin aşılanmasının amaçlandığını ifade eden Üstel, yüzde 70’i Temmuz sonuna kadar yakalamak istediklerini dile getirdi.

KTÖS’ten ‘barkodsuz’ aşı iddiası

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Coronavirüs aşısı olan öğretmenlere verilen aşı kartlarına barkod yapıştırılmadığını, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini ifade etti.

KTÖS Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlere Johnson and Johnson aşılarının yapılmaya başlanması ile aşı kartlarının barkodsuz olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

Barkodsuz aşı kartlarının geçerliliği bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapılması gerektiğini ifade eden Elcil, “Eğer barkodlar varsa ve yapıştırılması unutulmuşsa bu karmaşa içinde nasıl doğru seri numaraları ile kaydedilecektir?” diye sordu.

Elcil, “Şeffaflık açısından bir an önce kamuoyunu aydınlatmanızı dileriz” dedi.