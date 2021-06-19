Bir günde iki vaka

Suna ERDEN

Girne’de bir günde iki dövizciden el çabukluğu ve hileyle para çaldığı tespit edilen

Bulgaristan uyruklu Stancho Iliev Georgiev hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Adnan Kardeşler, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren Yüksel Demirel isimli döviz bürosuna müşteri olarak gittiğini belirtti.

Polis, zanlının döviz bürosuna bin 780 dolar verip Euro’ya çevirmek istediğini söylediğini aktardı. Zanlıya bin 780 dolar karşılığında bin 450 Euro verildiğini açıklayan polis, Georgiev’in el çabukluğuyla paranın içerisinde 500 Euro aldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının daha sonra para değişimi yapmaktan vazgeçtiğini, altın alacağını söylediğini, Euroları iade ettiğini ve vermiş olduğu bin 780 doları geri aldığını açıkladı.

Polis, zanlının böylelikle hile ve el çabukluğuyla 500 Euro çaldığını ifade etti.

Zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip tutuklandığını kaydeden polis, Lefkoşa’da ikamet ettiği adreste arama yapıldığını, 500 Euro ve yine çalıntı olduğu düşünülen Dolar ve Türk Liralarının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 15 Haziran’da Girne’de faaliyet gösteren Altınör Döviz ofisinden de 2 bin 800 Türk Lirası parayı benzeri bir şekilde çaldığını ifade etti.

Zanlının Bulgar vatandaşı olduğunu, ülkede yasal statüsünün bulunmadığını belirten polis, teminat talep etti. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının yargılanmak üzere 45 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.