‘Hata yaptım’ 

Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinden para çaldığı tespit edilen Ayşe Erı̇nçoğlu tutuklandı.

Duruşmada zanlının kamera kayıtlarından tespit edildiği, ifadesinde suçunu kabul ettiği, bir kez değil iki kez hırsızlık yaptığını itiraf ettiği açıklandı.

Zanlının 2-14 Haziran tarihleri arasında toplam 7 bin 842 TL çaldığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 14 Haziran 2021 tarihinde Yılmazköy’de faaliyet gösteren Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinden Nurcan Volkan' a ait gri renk el çantası içerisinde bulunan

5 bin 642 TL nakit paranın çalındığını belirtti. Polis, iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Ayşe Erinçoğlu’nun çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Ayşe Erı̇nçoğlu’nun tutuklandığını, yapılan soruşturmada 2 Haziran’da 2 bin 200 TL daha çaldığını itiraf etiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bin 108 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Ayşe Erı̇nçoğlu'nun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kişinin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.