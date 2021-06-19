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Sevindiren etkinlik

Karel bebeğin tedavisini karşılamak amacıyla ‘Çocuk şenliği’ düzenlendi

Sevindiren etkinlik
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Yeni Boğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda geliri SMA hastası olan minik Karel’e bağışlanmak üzere “Çocuk Şenliği” düzenlendi.
Etkinlikte; ücretsiz oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantları kuruldu.
Çocukların yanı sıra vatandaşların da katıldığı etkinlikte, gösteriler ve şişme oyun parkurlarının beğeni topladığı ifade edildi.
Şenlikte açılan stantların geliri, “SMA Tip 1” teşhisi konulan Yeni Boğaziçi sakinlerinden Yusuf ve Şeyda Karaoğulları çiftinin ikinci çocukları minik Karel’e bağışlanacak.
Spinal Muskuler Atrofi  (SMA) hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Karel, şu an Ankara'da tedavi görüyor.

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