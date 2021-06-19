Boşanma dayağı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeni Boğaziçi’nde yaşanan olayda ayrılığı hazmedemeyen Abdülkadir Aktürk eski eşinin evine giderek, olay çıkardı.

Eski eşiyle tartışan zanlı, kafasına vurarak ciddi şekilde darp ettikten sonra kayıplara karıştı. Bu olaydan sonra ortalıktan kaybolan zanlı, bu kez alkollü bir şekilde eski eşinin evine gitti; garajında duran aracına süpürge değneğiyle vurarak dikiz aynasını kırdı. İkinci vukuatından sonra yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde, Yeni Boğaziçi’nde, aralarında çıkan tartışma sonucunda eski eşinin kafasına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, olayın ardından zanlı hakkında şikayette bulunduğunu, aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis, zanlının, 17 Haziran 2021 tarihinde, alkol tesiri altında, eski eşinin evine giderek, garajda park halindeki aracın ön ve yan camlarına süpürge değneği ile defalarca vurarak kasti hasara uğrattığını ifade etti.

Polis, dikiz aynasının da olay sırasında kırıldığını aktardı. Zanlının önceki gün gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 7 bin TL nakit teminat yatırması, bir kişinin100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.