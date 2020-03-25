KKTC’de iki yeni vaka Mevcut sayı 13

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta dün test yapılan şüpheli vakalardan 2’sinde Coronavirüs tespit edildi. Açıklamayı

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptı.

Pilli, hâlihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını belirtti.

Böylelikle şimdiye kadar KKTC’de tespit edilen vaka sayısı 42 oldu.

Bu hastalardan Alman uyruklu olan 29 kişi önceki gün taburcu edilirken, şu anda 12’si KKTC, 1’i Türkmenistan uyruklu 13 vaka bulunuyor.

3 kişi karantinaya alındı

Öte yandan Gazimağusa’dan bir, Tatlısu’dan bir ve Girne’de de bir kişi olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şüpheli 3 kişi karantinaya alındı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 12:05