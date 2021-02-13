İleri tetkik yapılacak

23 yaşındaki Mohamad El Boubou’nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi

İleri tetkik yapılacak
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Gönyeli’de yaşamını yitiren Mohamad El Boubou’nun (23) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside bir sonuca varılamazken, Mohamad El Boubou’nun kesin ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı açıklandı. 
Polis tarafından yapılan açıklamada 23 yaşındaki gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belirleneceği bildirildi. 
Mohamad El Boubou, 9 Şubat saat 20.00 sıralarında Gönyeli’de yaşadığı evde ölü olarak bulunmuştu. El Boubou’nun Lübnan uyruklu olduğu ve üniversite eğitimi için ülkeye geldiği öğrenilmişti.
 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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