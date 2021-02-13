Öfkesi büyük

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Zeytinlik bölgesinde yaşanan olayda 70 yaşındaki Ersoy Enginol, alacak-verecek meselesi yüzünden E.K. (E-60) isimli şahsın evini kundakladı, aracına zarar verdi.

Zanlının yakmaya çalıştığı evi E.K.’ye sattığı ancak parasının tamamını alamadığı gerekçesiyle kundaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan soruşturma sonucu tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 9 Şubat 2021 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Zeytinlik’te yaşayan E.K.’nin evinin ana giriş kapısı üzerine gaz yağı döktüğünü, daha sonra mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe verdiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucunda zanlının tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının 1 Şubat 2021 tarihinde ise E.K.’ye ait aracın kaportasını, sprey boya ile boyamak suretiyle hasar verdiğini aktardı. Zanlının iki gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

