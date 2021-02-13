İkisi de yaralandı

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Arapköy’de dün meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz sürücü Tuncer Cartwright

(E-17) önce aydınlatma direğine ardından bir otele ait lojmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu Tuncer Cartwright ile yanında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Ercem İyigin yaralandı. Her iki yaralı önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, vücudunda kırıklar oluşan Ercem İyigin daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis soruşturuyor

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.30 sıralarında Girne-Arapköy yolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HZ 520 plakalı araç ile Girne istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyreden Tuncer Cartwright, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Yoldan çıkan HZ 520 plakalı araç önce yol kenarında bulunan Elektrik Kurumuna ait elektrik teli gergi direğine ardından bir otele ait lojmanın bahçesini çevreleyen duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan Tuncer Cartwright ile Ercem İyigin önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ercem İyigin daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KKTC yasalarına göre 18 yaş altındakilere ehliyet verilmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.