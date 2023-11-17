Serbest kalabilir

Lefkoşa’da 2016 yılında gerçekleşen 3 ayrı işyerinin kundaklaması olayının azmettiricisi olarak gösterilen Enver Bahçeciler’in ağır cezaya havale edilen davası askıya alındı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen ilk duruşmada savcı Mustafa İldeniz, en önemli ve esas tanık olan İ.C.’nin yurt dışında olduğunu belirterek, tanığı hazır edemediği için dava hakkında takipsizlik dosyaladığını belirtti.

Böylelikle ağır ceza mahkemesine havale edilen Halil Kahraman’ın işletmecisi olduğu Kings Autos’un kundaklanmasıyla ilgili dava hakkında takipsizlik emri verildi.

Sank Bahçeçiler hakkındaki Opel Plaza Galeri ve Özmerhan Ltd.’in kundaklanmasıyla ilgili alt mahkemede görülen davalar ise devam ediyor. Bu iki davayla ilgili karar da bugün verilecek. Savcılığın takipsizlik talep edip, etmeyeceği bugün netleşecek. Alta mahkemedeki iki dava hakkında takipsizlik kararı verilirse,2 yıldır tutuklu yargılanmayı bekleyen Bahçeçiler bugün serbest kalacak.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde eş zamanlı olarak iki oto galeri ve bir işyeri kundaklanmıştı. İlk kundaklama olayı saat 00.35’te Lefkoşa’da faaliyet gösteren Halil Kahraman’a ait “KingAutos” isimli iş yerinde yaşanmıştı. Kundakçılar, iş yerine ait antrepo içerisinde yan yana park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen bir yanıcı maddeyi döküp ateşe vermişti. “KingAutos”ta 6 adet BMW tamamen, 1 adet Lamborghini, 1 adet Nissan Juke ve 1 adet Mercedes SL 400 kısmen yanmıştı. Kundaklanan işyerleri arasında en büyük zarar bu işyerinde meydana gelmişti. “KingAutos”ta 450 bin-500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 145 bin TL) zarar meydana gelmişti. İkinci ve üçüncü kundaklama olayları ise aynı tarihte saat 00.50’de gerçekleşmişti. Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Özmerhan Finans” isimli iş yerinin kapısı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateşe verilerek, yakılmıştı. Aynı sıralarda Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Opel Plaza” isimli iş yerinde de aynı şekilde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından antrepo içerisinde park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmişti. Çıkan yangın neticesinde muhtelif markalardaki 8 adet araç tamamen 6 araç ise kısmen yanmıştı. Kundaklama olaylarıyla ilgili 5 kişi tutuklanmış ve sanıklar yargılanarak hapse mahkum edilmişti. Ancak olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Bahçeciler yurt dışında olduğu için tutuklanmamıştı. Sanık, 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklanmış, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.