Yolcunun kolu kırıldı

Lefkoşa’nın Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında salon araç ile van araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Derviş Aksoy isimli sürücünün tek şeritli yolda süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrederek, yoldan çıkması ve Ahmet Çapur yönetimindeki van araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ve Ömer Başdaş isimli yolcu yaralandı. Ömer Başdaş'ın sol kol kemiğinde kırık meydana geldiği öğrenildi.

Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün gece saat 20.45 sıralarında Sanayi bölgesinde 26. Sokak üzerindeki tek şeritli yolda meydana geldi. Soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yönetimindeki GH 199 plakalı araç ile süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Derviş Aksoy, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Ahmet Çapur yönetimindeki KZ 324 plakalı yan aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş Aksoy aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile KZ 324 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çapur ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Ömer Başdaş'ın sol kol kemiğinde kırık meydana geldiği öğrenildi.

Araç takla attı, yaralanan olmadı

Bu arada bir başka kaza da İskele - Ardahan Anayolunun 2-3 km’leri arasında meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 06.30 sıralarında sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, Ihar Kavalenka’nın (E-59), yönetimindeki VM 669 plakalı jeep araç ile İskele istikametinden Ardahan istikametine doğru seyrettiği sırada çöplük kavşağına geldiğinde yolun sağından yoldan çıkarak, taşa ve toprak sete çarpıp takla atmasıyla meydana geldi.

Kazalarla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

