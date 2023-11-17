İkisi de üzüldü

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptıkları esnada görevli memurlara sahte çalışma izni vizesi ibraz etmeye kalkışan Mısır uyruklu Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla hakkındaki dava karara bağlandı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, birer yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanıkların işlediği suçun kamuyu ilgilendiren ve yaygınlaşan suç türleri olduğu belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla’nın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanında, tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu çalışma izni vizelerinin fotoğrafını görevli memura göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Yargıç, sanıkların görevli memurlar tarafından tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Yargıç, sanıkların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın ardından 13 Eylül 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiklerini söyledi.

Yargıç Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla’nın işlediği suçların toplumu yakından ilgilendiren, kamu huzur ve güvenliğini tehdit eden ve son zamanlarda yaygınlaşan suç türlerinden olduğunu belirtti.

Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, her iki sanığı da “Evrak sahteleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.