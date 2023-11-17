‘Patron’ aranıyor

Suna ERDEN

Narkotik polisinin 15 Kasım günü Lefkoşa’da düzenlediği ‘Vatan Operasyonu’nda ele geçirilen 750 gram uyuşturucunun Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği belirtildi. Zanlıların ifadesinden yola çıkan polis, güneyden kuzeye madde gönderen patronun kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Tümü Nijeryalı 2’si kadın 5 kişiyi tutuklayan polis ilk anda 2 tanesinin ülkede kaçak yaşadığını ortaya çıkardı. Diğerleri hakkında ise araştırma sürüyor.

Zanlılar Chidera Kingsley Onyedımma, Chisom Mark Unachukwu, Ifeanyi Stephen Omeh, Sylvia Nneka Emelu ve Kasiemobi Stephanie Ugwu bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Polisin bugünkü duruşmada mahkemeye detaylı bilgi sunması ve zanlıların tutuklu yargılanması için mahkemeden emir istemesi bekleniyor.