5 bini çocuk, 3 bini kadın

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aştı. Filistin hükümetinin basın ofisi, saldırıların 42’nci gününde Gazze Şeridi’ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci öldürüldü. Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi de yaralandı. Bunlardan yüzde 75’ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

Açıklamada, bin 800’ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3 bin 750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı.

Altyapıya ve hastanelere büyük zarar verildi

Saldırılarda şu ana kadar, 95 hükümet binası ve 255 okul hedef alındı, 63 okul hizmet dışı kaldı. Bombalanan 165 camiden 76’sı tamamen yıkıldı.

Sağlık sektörü de saldırılardan büyük zarar gördü. 25 hastane ve 52 sağlık merkezi hizmet dışı kalırken, 55 ambulans da saldırıların hedefi oldu.

Açıklamada, İsrail’in uzun yıllardır, “hastanelerin Filistin direniş güçlerinin komuta merkezleri olarak kullanıldığı” şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı kaydedildi. İsrail’in böylelikle hastane saldırıları ile Filistin halkına yönelik uyguladığı “etnik temizliği” ve işlediği suçları gerekçelendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, Şifa Hastanesi’nden İsrail askerleri ile tanklarının çıkarılması, ayrıca insani ve sağlık alanındaki görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt takviyesi yapılması çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise uluslararası kurum ve kuruluşları hastanelerde incelemelerde bulunmak ve denetlemek üzere bir teknik ekip oluşturmaya çağırdı.

Ölü ve yaralılar var

Öte yandan Filistin devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulu bombaladı, ölü ve yaralılar var" denildi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların 42’nci gününde bölgenin kuzeyi ve güneyinde pek çok noktayı karadan ve havadan bombaladı. Gazze’nin kuzeyindeki saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Gazze kentinde yoğunlaştı. Filistin devlet televizyonu ve resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde yerinden edilmiş kişiler için barınma merkezine dönüştürülmüş El-Felah Okulu’nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 09:23