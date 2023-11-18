Diplomasi sürüyor

Almanya’ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Türk ve Alman heyetin yaptığı toplantıya Steinmeier ile birlikte başkanlık eden Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Bellevue Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının artık sonlandırılması gerektiğini ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünyadan gelecek tepkinin önemli olduğunu ifade etti.

Ortak basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Scholz tarafından Başbakanlık Binası’nda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“İbadethaneler vuruluyor, kiliseler vuruluyor. Hastaneler vuruluyor. Halbuki tüm bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi hiçbir kitapta yok. Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor.”

İsrail'in kendini savunma hakkı var

Scholz, düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Hamas'ın terör eylemini kınamaktayız. İsrail'in kendini savunma hakkı var. Düzensiz göç önemli konu. Türkiye ve Avrupa Birliği, 2016 yılında iyi bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın sürdürülmesi için katkıda bulunuyoruz. Almanya'nın vatandaşları ve Türk halkı çok yönlü ilişkilere sahip. Şubat ayında yaşanan deprem iki ülke halkının ne kadar yakın ilişkilerde olduğunu gösterdi. Almanya derhal yardım ekiplerini gönderdi. Binlerce insan kısa vadeli olarak Almanya'ya getirildi. Yeniden yapılanma için finansman sunduk ve bunu desteklemeye devam edeceğiz.”