Biri cezaevine diğeri hücreye 

Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ahmet Öztemer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, uyuşturucu suçlarından hem sabıkası hem de askıda davası olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme, zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Serkan Özmengi isimli şahıs mahkemede olay çıkardı.

Verilen kararın ardından bağıran, mahkemeye saygısızlık yapan Özmengi suçüstü tutuklandı.

Duruşmada zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, 7 Kasım 2023 tarihinde, Ahmet Öztemer’in uyuşturucu aldığına ve satışını yaptığına yönelik bilgi aldıklarını, aynı gün, Yenikent’teki ikametgahından çıkarken tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin türü,3 gram da hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı. Zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydeden polis, iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının benzer suçlardan daha önce yargılanarak, 6 ay hapse mahkum edildiğini, ayrıca askıda benzer suçtan davası olduğunu, teminata bağlı olduğu bu süre içerisinde yeniden suç işlediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının ayrıca mahkeme emrine itaatsizlik etme suçu da işlediğini söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleyebileceğini, ayrıca eşi ile çocuğunun Türkiye’de yaşadığını ve onların yanına kaçabileceğini belirten polis, 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı tutukluluk talebine itiraz ederek, teminata bağlanarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının benzer sabıkası olduğunu, benzer suçtan teminata bağlı olduğu dönemde yine suç işlediğini belirterek, zanlının 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Olay çıkardı, tutuklandı

Mahkeme avlusunda bekleyen zanlının arkadaşı Serkan Özmengi kararın ardından yüksek sesle bağırdı ve kararı eleştirdi.

Mahkemeye saygısızlık yapan, uygunuz hal ve tavırlar sergileyen, bağırarak, rahatsızlık yaratan Özmengi, mahkeme avlusunda narkotik ekipleri tarafından makul kuvvet kullanılarak, tutuklandı.

Adli Şube ekiplerine teslim edilen zanlı hakkında soruşturma başlattı.