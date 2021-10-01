İkisi de tutuklandı

Lefkoşa’da bir şahsın evinin kapısına zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Nijerya Peter Ohien ve Peter Junior Imhanhe’nin ülkede kaçak yaşam sürdükleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatılırken, ikisi de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılarla evinin kapısı hasar gören şahsın arasındaki tartışmanın uyuşturucu kaynaklı olduğuna dair şüphe olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Peter Ohien ve Peter Junior Imhanhe’nin 28 Eylül 2021 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa’da tartıştıkları bir şahsın evinin kapısına hasar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, üç kişi arasında yaşanan tartışmanın uyuşturucu nedeniyle çıkmış ihtimali olduğunu ifade etti. Polis, ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde Peter Ohien’in 31 Aralık 2020 ve Peter Junior Imhanhe’nin 30 Eylül 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüklerini söyledi. Zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten polis, uyuşturucu iddialarıyla ilgili de araştırma yapılacağını söyleyerek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.