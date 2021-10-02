Deneyimler paylaşılacak

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bir dizi temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve KKTC'nin bağımsızlık mücadelesine destek amacıyla KKTC’de bulunan Derneklerle, Maliye Bakanlığı döneminde istişarelerde bulunduğunu anlattı ve ilişkinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Heyet dün; Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

AYSİAD heyetinde yer alanlar da yaptıkları konuşmalarda, KKTC'nin ekonomik olarak kendi kendine yeter hale gelmesinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

Dernek yetkilileri, ASİAD’ın birçok Avrupa ülkesi ve Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkileri ve deneyimleri bulunduğunu, bunları kardeş ülke KKTC ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Görüşmelerde, AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent Topuz, Kemal Yamuç, Erol Akça, EKOAVRASYA Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, başkan yardımcıları Kemal Kurnaz, Faruk Aktarlı yer aldı.

