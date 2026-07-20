Çözüm istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, egemenlik ve güvenlik haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini söyledi. Erhürman “Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz” diyerek hem Rumlara hem dünyaya mesaj verdi.

"Çözüm için samimiyetle uğraş veriyoruz" diyen Erhürman, sürecin Türkiye ile tam istişare ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres'in çabalarını ciddiyetle desteklediklerini de ifade eden Erhürman, çözümsüzlüğün bedelinin Kıbrıs Türk halkına ve çocuklara ödetilmesini ise en sert şekilde reddettiklerini vurguladı.

Kutlamalar başladı

Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü resmi kutlama programı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın BRTK’da yaptığı konuşma ile başladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Halkımızın talebi nettir; Bu halk hiçbir koşulda bu ada üzerindeki haklarından, eşitlikten ve güvenlikten vazgeçmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda azınlık olmayı kabul etmeyecektir. Bu halk hiçbir koşulda çocuklarının dünyayla buluşmasının engellenmesine, dünyadan izole edilmesine razı değildir, olmayacaktır. Bu halk bu adada hep vardır ve görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı kabullenmeyecektir.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine işaret eden Erhürman, “Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz” diyerek, “Müzakereler tarihinden çıkardığımız derslerle, gelin önce güveni artıracak ciddi bazı adımlar atalım, sonra oyun başlamadan oyunun kurallarını belirleyelim, yeni bir hayal kırıklığına yol açmayalım diyoruz.” İfadelerini kullandı.

Samimiyetle uğraş veriyoruz

Konuşmasına, “Çözüm istiyor ve bunun için samimiyetle uğraş veriyoruz” diye devam eden Erhürman, bu süreci Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ve tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in çabalarını ciddiyetle desteklediklerini ancak çözümsüzlüğün faturasının Kıbrıs Türk halkı ve çocuklara ödetilmesini en sert biçimde reddettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Bakan Güler’i kabul etti

Bu arada Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK), Tümgeneral İlker Görgülü, Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Millî Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erbil Özdemir de hazır bulundu.

Karşılıklı plaket takdiminin yapıldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ da yer aldı.

Güler, KKTC'deki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti

Bakan Yaşar Güler daha sonra Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta kademesinin, Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Törenler düzenlendi

Öte yandan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı ile Boğaz Şehitliği'nde anma törenleri düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği'nde de tören düzenlendi.

Saat 18.00'de başlayan törende protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunuldu. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, şehitlerin emanetine sahip çıkmayı aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

