Şans eseri yaralanan olmadı

Lefkoşa - Girne anayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı. Maddi hasarla atlatılan kazaya dikkatsizliğin neden olduğu açıklandı. Kaza nedeniyle anayolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, kaza mahalinde inceleme yaptıktan sonra araçları anayoldan kaldırdı. Araçların kaldırılmasıyla 40 dakika süreyle kilitlenen trafik akışı yeniden sağlandı.

Polisin açıklamasına göre; kaza saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa- Girne anayolunun 11-12 km'leri arasında meydana geldi. Seyit Yusuf Hacıosmanoğlu (E-23), yönetimindeki MN 533 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce önünde, aynı yöne seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada sağ şerit içerinde Doğan Açıkgöz (E-44) yönetimindeki UV 788 plakalı van aracın arka kısmına çarpıp, sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.