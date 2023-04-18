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Çözümü çok basit

Metehan’daki kırık aydınlatma lambaları yenilenmeyi bekliyor

Çözümü çok basit

Ramazan Bayramına sadece 2 gün kalırken, Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğun artması bekleniyor. Bayram tatili nedeniyle giriş-çıkışların artacağı belirtilirken, sınır kapısındaki kırık aydınlatma lambaları yenilenmeyi bekliyor. Bir süredir kırık olan aydınlatma lambalarının yenilenmesini isteyen vatandaşlar, “Zaten personel sıkıntısı yüzünden kapılarda her zaman sıkıntı yaşanıyor. Üstelik yıllardır yaşanan bu sıkıntı çözülemiyor, bari basit sorunları çözsünler, şu lambaları değişsinler” diyerek, tepkisini ortaya koydu. 
 
 

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