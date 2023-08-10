Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldığı bir televizyon programında, “Kıbrıs Türk tarafı egemen eşitliğini müzakere etmez, ettirmez” dedi.

Erenköy Gazisi olması nedeniyle duygularının sorulması üzerine Olgun, "Erenköy'e çıkışımızın, varoluş mücadelemize fiziki olduğu kadar psikolojik ve siyasi katkıları da olmuştur" dedi.

Büyük kararlılıkla, büyük bir fedakârlıkla mücadele verildiğini hatırlatan Ergün Olgun, "Niçin 600'e yakın öğrenci, genç insan bu kararlılıkla Erenköy'e çıktı? Burada o dönemdeki eğitim sisteminin, toplum liderlerinin yarattığı bilinç ve farkındalığın ve ailelerin aşıladığı Türklük Şuurunun katkısı büyüktür. Bunlar, varoluş tehlikesi yaşayan Kıbrıs Türk halkını mücahit olmaya ve gözünü kırpmadan Erenköy'e çıkmaya motive etmiştir" diye konuştu.

Konuşmasında mevcut süreçte savunulan egemenlik tezinin, geçmiş süreçlere oranla farkını da anlatan Olgun, " Geçmiş süreçlerde kurulacak yeni ortaklık devletinde ortak kullanacağımız yetkiler dışında Kurucu Devletlerde kalacak yetkilerde egemenlik hakkımızı hep saklı tutmaya çalıştık. Bu model Rum tarafınca reddedildi çünkü onlar hep tek egemenlik düzenlemesi içinde üstünlük sağlama arayışı içinde oldu. Şimdi açıkça söylüyoruz. Bizim eşitliğimiz pazarlık konusu değildir ve bir anlaşma sonunda bize verilecek bir hak da değildir. Bu özden gelen ve adanın bağımsızlığı sürecinde de tescil edilen hakkımızdır. Eşitliğimiz gereği, onlar ne hak ve statü kullanıyorsa, ki buna egemenlik ve uluslararası statü de dâhildir, bu haklarımızın teyidini istiyoruz. Bunun teyit edilmemesi eşitliğimizin reddi anlamını taşımaktadır. Bu nedenle egemen eşitliğimiz kabul edilmeden masaya oturmayız" şeklinde konuştu.

“Masaya oturmaya hazırız”

Rum Tarafının üstünlük kurma arayışları nedeniyle yeni çatışmalara yol açmayacak, adalete, özden gelen haklara dayalı ve sürdürülebilirliği olan bir çözüm aranıyorsa bununyanıtının her gün Kıbrıs Türk tarafınca ve son olarak da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Büyükelçiler Konferansında verildiğinin altını çizdi.

Konfederal süreç iddiaları üzerine de Olgun, "Egemen eşitliğimiz ve eşit statümüzün teyidiyle masaya oturmaya hazırız. Masaya oturduğumuzda egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze dayalı olacak çözüm modeline dair bir ön şartımız yok. Müzakere edilir, model müzakerede ortaya çıkar ve adı sonra konulur" dedi.

