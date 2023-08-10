Candan davet

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB), Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyet dün KTSO’yu ziyaret ederek, Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Konuk heyete KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer eşlik etti.

Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, “Küçük küçük gruplar halinde hiç gecikmeden çıkın Azerbaycan’a gelin, iş yapalım yatırım yapalım, ürünlerinizi pazarlayalım. Her türlü yardıma hazırız” dedi.

Harekete geçmeden icraatın olamayacağına değinen Cemal Yangın, “Birkaç iş operasyonunu karşılıklı olarak hayata geçirelim. Gücümüzü ticarete yönlendirelim. Sorun varsa tespit edip çözelim” dedi.

Kamacıoğlu: İstek bizi çok mutlu etti

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, önümüzdeki eylül ayında Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştirebileceklerini söyleyerek, “Bizler ihracata çok istekliyiz. Sizlerde de bu isteği görmek bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

KTTO ile iş birliği protokolü imzalandı

Öte yandan Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, ülkede gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odasını (KTTO) ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasında iş birliğini geliştirmek, her iki kurumun üyeleri, personeli veya toplumları yararına ortak projeler yürütmek amacıyla bir protokol imzalandı.

KTTO açıklamasına göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın’ın imza koyduğu protokol ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Azeri işadamlarından Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, heyette KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de yer aldı.

