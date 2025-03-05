Çözümü var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yıllardır çözüm bulunamayan en önemli sorunların başında geliyor ölümlü trafik kazaları… Her sene trafik canavarına verilen kurban sayısı artıyor… Aşırı sürat ve dikkatsizlik gibi nedenlere altyapı yetersizliği, aydınlatması olmayan, zemini bozuk yollar da eklenince kaza kaçınılmaz oluyor, birçok ocağa ateş düşüyor… Artan araç sayısına paralel olarak yoğunlaşan trafik karşısında alınmayan tedbirler kazalara davetiye çıkarıyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların hemen hemen hepsi mevcut yolların ülkedeki araç sayısı karşısında yetersiz kaldığını savunarak, yol ve trafik düzenlemesi için toplanan paraların başka yerlere harcanmasından dert yanıyor.

Ülkedeki trafik kültürünün değiştiğinden de şikayetçi olan vatandaşlar, “Arabaya binen yolu kendinin sanıyor ve karşı tarafa hiç saygı göstermiyor” diyor.

Ülkedeki trafik karmaşasının ve ölümlü kazaların azalması için güçlü bir siyasi irade ve trafik eğitiminin okullardan başlaması gerektiğini belirten vatandaşlar, ehliyet sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyor…

Vatandaş ne dedi?

İsmail Ateş

“Ölümlü trafik kazaları artarak devam ediyor. O kadar çok araba var ki artık yollar yetersiz. Diğer yandan yollarımız da güvenli değildir. Aydınlatma yok ve yollar çukurlarla dolu. Artık araç kullanma çok büyük dikkat istiyor. Aşırı sürat ve yolların güvensizliği birleşince kaza kaçınılmaz oluyor. Yollara ödediğimiz seyrüsefer harçları ne yazık ki yollar için değil başka yerlere harcanıyor. Bu kazaların önüne eğitimle geçilebilir diye düşünüyorum. Arabaya binen yolu kendinin sanıyor ve karşı tarafa hiç saygı göstermiyor. İnsanlar eskiden böyle değildi. Şimdi gidecekleri yere erken gitmek için acelecilik yapıyor ve kazalar yaşanıyor hatta ne yazık ki birçoğu da ölümle sonuçlanıyor.”

Mehmet Kaya

“Ülkemizde ölümlü trafik kazaları artarak devam ediyor. Bunun nedeni bana göre; trafiğin kalabalık olması, yolların zamana göre yetersiz olması ve sürücülerin dikkatsizliğidir. Kıbrıs’ın trafiği on kat artmıştır ve bu kötü gidişatı düzeltmek pek mümkün görünmüyor. Mevcut yolları düzeltmeleri ve genişletmeleri gerekiyor ki o da şu an için zor görünüyor. İnsanlar vaktinde çıkıp gideceği yere gitmiyor bu kez de acele ediyorlar ve kazalar yaşanıyor.”

Erkan Birer

“Ölümlü kazalar artarak devam ediyor ve bunun nedeni yollarda yeteri uyarıların olmaması, yolların son derece bozuk olması, özellikle gençlerin telefonla uğraşması, alkol ve ehliyetler verilirken yeterli düzeyde eğitim ve sınavdan geçmeden ehliyet alınıyor. Bu kötü gidişat sadece trafikte değil ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve daha birçok alanda kötü bir gidişat vardır. Bunları çözebilmek için bir irade olması lazım ve bugün bu ülkeyi yönetenlerde ne yazık ki bu iradeyi göremiyoruz. Özellikle gençler süratli araba kullanıyor. Benim arabam daha iyi benim arabam daha hızlı diyerek gençler sürat yapabiliyor. Ailelerin özellikle bu konuda eğitim verici ve uyarıcı olmamaları ile genç yaşta her şeye ulaşabilmeleri kötü sonuçlara neden olabiliyor. Okullarda ve trafik dairesinin verdiği eğitimlerde bunlara daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor.”

Mehmet Ejder

“Ölümlü kazalar artarak devam ediyor. Yolların güvenli olmaması, aydınlatma olmaması, sürücülerin kurallara uymaması ve ülkeye gelenlerin ülke trafiğini bilmeden yollara çıkması son olarak da sürücülerin sürat yapması kazaları kaçınılmaz kılıyor. Yollar yeterli değil ve insanlar gidecekleri yere gidebilmek için sürate başvuruyor ve kazalar yaşanıyor. Bu kötü güdüşe devletin bir çözüm bulması gerekiyor. Sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyorum diğer yandan da ülkeye gelen yabancıların ehliyetleri çevrilirken daha iyi denetlenmeleri eğitimden geçmelerini yetkililerden bekliyoruz.”

Rıza Gündoğdu

“Ülkede ölümlü kazalar artıyor. Bu kazaları insanların dikkatsizliğine, alkole ve insanların kafasını meşgul eden hayat pahalılığına bağlıyorum. Diğer yandan ülkedeki yollarımız çok elverişli değildir ve bu yollarda sürat yapılması kaza oranını ikiye hatta üçe katlıyor. Gençler çok süratli araç kullanıyorlar ve bu noktada uyarılmaları lazım. Hayat bu kadar ucuz olmamalıdır. İnsanlar öfkeyle trafiğe çıkıyor ve haliyle kötü bir gidişat içerisindeyiz. Yetkililerden bu yönde bir çalışma bekliyoruz.”

Zübeyir Enver

“Ülkede trafik kazaları artıyor hatta birçoğu da ölümle sonuçlanıyor. Bu kazaların aşırı sürat, cezaların caydırıcı olmaması ve yolların güvenli olmamasından kaynaklanıyor. Bu kötü gidişatı önlemek için alkollü yakalanan sürücüye 3 ya da 6 ay ehliyetine el koymak yerine ehliyetini tamamen iptal etmeleri lazım ki ibret olsun. İnsanlar o kadar bir sabırsız oldu ki önünde araba görsünler istemezler. Geçilmeyecek yerde araba geçmeye çalışıyorlar ve hem kendi hayatlarını hem de karşılarındaki kişilerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar.”

Halil Gürkanlar

“Ülkede ölümlü trafik kazaları artarak devam ediyor. Bunun nedeni yollarda yol güvenliğinin olmaması, yabancıların ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaları nedeniyle kazalar kaçınılmaz oluyor. Biz seyrüsefer parası ödüyoruz ancak bu paraların yollara harcanmadığı ortadadır. Gençler süratli araç kullanıyor. 18 yaşında ehliyet verilmesini ben doğru bulmuyorum. Ehliyet yaşı daha da yükseltilmelidir.”