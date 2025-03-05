Samimi itiraf

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü oturumunda muhalefetin bütçe açıklarıyla ilgili eleştirilerini yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova; 6 milyar TL civarında kemikleşmiş bir maaş ve maaş niteliğinde ödeme olduğunu belirterek "Kamu gelirleri 6 milyarın üzerinde değil. Şubat ayında fark oluştu. Bu fark da devletin borçlanmasıyla kapatıldı” dedi.

Kamu kuruluşlarına 200’den fazla istihdam yapıldığına ilişkin iddiaları da yanıtlayan Berova, önceliğin polise verildiğini söyledi. Berova 2025’te 400 polisin göreve başlayabilmesi için yetki verdiklerini açıkladı. Berova, bakanlıklardaki boş kadroları doldurmak için de adım atıldığını kaydederek, “Teşkilat kadroları yetersiz olan devletin hizmet vermesi mümkün değil” dedi.

Barçın: Maliyede alarm zilleri çalıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, “Kamu Maliyesini Batırdılar, Esnafı Re’sen Vergilerle Mahvettiler” konulu güncel konuşma yaptı.

T&T ve AKSA’dan alınamayan vergilerin halkın boynuna asıldığını savunan Barçın, esnafın re’sen vergilerle boğulduğunu söyledi.

“Esnafla uğraşmayın, bu insanları batıracaksınız” diyen Barçın, ekonominin bütünlüklü düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Maliyede “alarm zillerinin çaldığını” savunan Barçın, 2024’te öngörülen bütçe açığının yüzde 41 saptığını, 2025 bütçesinin tarihi açıkla Meclis’ten geçirildiğini söyledi.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın öngörülen rakamların üzerinde borçlanmaya gittiğini, borçlanmanın kamusal sağlık, eğitim ve ulaşım gibi alanlarda yatırım için değil, yandaş istihdama harcandığı savundu.

Devrim Barçın, konuşmasında kredi kartı harcamalarının yüzde 1’lik geri ödemelerine ilişkin de değinerek, Maliye Bakanı’nı eleştirdi.

Berova’dan Barçın’a yanıt

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devrim Baçın’ı yanıtladı.

Devrim Barçın’ın 200 istihdam rakamının nereden bulduğunu soran Maliye Bakanı Berova, Barçın’ın popülizm yaptığını söyledi.

Berova, Başbakanlığa 200 geçici işçi için yetki vermediklerini belirtti.

Berova, 2025’te kamuda 400 polisin göreve başlayabilmesi için yetki verdiklerini açıkladı.

Berova, bakanlıklardaki boş kadroları doldurmak için de adım atıldığını kaydederek, “Teşkilat kadroları yetersiz olan devletin hizmet vermesi mümkün değil.” dedi.

Maliye Teftiş Dairesi’nin ek mesailerin denetlenmesi için sahada olduğunu kaydeden Berova, bu konuda hazırlanan genelgenin Başbakanlık tarafından birkaç gün içinde yayınlanacağını söyledi.

Berova, Maliye Teftiş ve Personel dairelerinin koordine ve yasanın emrettiği şekilde kamu personelinin çalışmalarını denetleyeceğini ifade etti.

Bütçe açığı konusuna da değinen Maliye Bakanı Berova, 2024’te 9 milyar küsur olan bütçe açığında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun verdiği hükümlerin ödenmesi, DAÜ’ye sağlanan desteğin rolüne de işaret etti.

6 milyar TL civarında kemikleşmiş bir maaş

Borçlanma konusuna da değinen Maliye Bakanı Berova, 6 milyar TL civarında kemikleşmiş bir maaş ve maaş niteliğinde ödeme olduğunu söyleyerek, "Kamu gelirleri 6 milyarın üzerinde değil. Şubat ayında fark oluştu. Bu fark da devletin borçlanmasıyla kapatıldı.” dedi.

Berova, bu yılı kayıt dışılıkla mücadele yılı ilan ettiklerini de vurgulayarak, “Kimsenin boğazını re’sen vergi ile sıkmak gibi bir hedefimiz yok. Herkes yasaların emrettiği vergileri ödenmekle yükümlüdür.” diye konuştu.

Berova, kredi kartı harcamalarının yüzde 1’lik geri ödemelerine ilişkin de açıklama yaparak, bu konuyla ilgili bankalarla sürekli temas halinde olduklarını ancak gerekli verilerin Maliye Bakanlığı'na ulaşmasında sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, söz konusu hatanın giderilmesi için gelecek hafta içerisinde Merkez Bankası Başkanı’nın da katılımıyla bankaları bir toplantıya çağıracağını ve bu soruna çözüm bulunacağını ifade ederek “Eleştiriler haklı. Ancak aksaklık bizden kaynaklı değil.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025, 09:48