‘Çözümün yerini almaz’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, Güven Artırıcı Önlemlerin ‘Kıbrıs sorununun çözümünün yerini almayacağını’ söyledi.

"Hedeflerimizi biliyoruz; özlemlerimizi biliyoruz. Bizim için mevcut durum vatanımızın geleceği olamaz. Görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli koşulları oluşturmak üzere New York'a gidiyoruz." Diyen Hristodulidis şöyle devam etti:

“New York'ta karşılaşacak zorluklar, sorunların farkındayım. Zorlukları küçümsemiyorum veya görmezden gelmiyorum. Kıbrıs sorununda her zaman zorluklar oldu. Ancak net bir planımız, net bir tasarımımız var ve New York'ta buna dayanarak hareket edeceğiz."

Güven Artırıcı Önlemlerin "müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa mutabık kalınan çerçeve temelinde, yani iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde bir çözüm bulunması için ivme sağlaması gerektiğini" söyleyen Hristodulidis şöyle devam etti:

“Yani, evet, Kıbrıs sorununun kararlaştırılan çerçeveye dayanarak çözünürlüğünü teşvik eden güven oluşturma önlemlerini tartışmaya hazırız. Temel kırmızı çizgimiz, iyi bilinen Türk önerilerini ve iki durumlu bir çözüm üzerindeki pozisyonları ifade eden herhangi bir güven oluşturma önlemini tartışmaya istekli olmamamızdır. ”