Onur ve gurur günü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin üzerinden ise 51 geçti.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olanlar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen törenlerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlendi.

Gün dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer aldı.

Kortej geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römörkör, 3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve 2 rhib bot katıldı.

Deniz araçlarının Bebek Koyu, Beşiktaş ve Sarayburnu arasında gerçekleştirdiği kortej geçişi ilgiyle takip edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Zorlu bir sınav verildi

Erdoğan, "TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz destanının. 9 yıl dönümünde Gazi Meclis'te olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ateşten gömlek giydikleri o imtihan gecesinde olduğu gibi yine güçlü bir şekilde omuz omuza vermiş, birbirlerine sıkıca kenetlenmiş durumda olduklarını ifade eden Erdoğan, seyrettikleri videoda o meşum geceyi bir kez daha hatırladıklarını, acıyla, hüzünle öfkeyle birlikte dayanışmayı cesareti ve direnişi de tekrar gözlerinin önünden geçirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin sokakta kahramanca istiklalini savunurken milletvekillerinin de Meclis'te demokrasiye, milletin muazzez iradesine canları pahasına sahip çıktığını söyledi.

15 Temmuz şehitleriyle birlikte tüm şehitleri yad eden ve gazilere hayırlı ömür temennisinde bulunan Erdoğan, "İstiklaline aşık, böyle asil, aziz ve cesur bir millete hizmetkarlık yapmayı bizlere nasip eden Rabbime sonsuz hamdediyorum." dedi.

Anıta çelenkler sunuldu

Kuzey Kıbrıs’ta ise “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkân ve diğer yetkililer katıldı.

Anıta çelenkler sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri birer konuşma yaptı. Konuşmaların sonra dua okunan tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitleri anısına oluşturulan fidanlık ziyareti ile sona erdi.

15 Temmuz’un Kıbrıs Türk tarihi açısından da önemli bir tarih olduğuna işaret eden Tatar, 15 Temmuz 1974’te Makarios’a karşı düzenlenen darbe sonucunda Yunan cuntasının desteğiyle Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini ve Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türklerini adadan topyekûn imha ederek adayı Yunanistan’a bağlama hedefi güdüldüğünü anlattı.

Tatar, konuşmasının sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu lider Rauf Raif Denktaş’a ve toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’e rahmet ve minnet duygularını iletirken, tüm şehitleri rahmetle andı ve gazilere şükranlarını sundu.

Başçeri: İşgal teşebbüsünü engellendi

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin dokuzuncu yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aziz şehitleri anmak ve gazilere şükranlarını sunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz’un milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu vurgulayan Başçeri, “15 Temmuz’da aziz milletimiz hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir” dedi.



Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2025, 09:07