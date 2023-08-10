Tanıma yok

Rusya, 50 bine yakın vatandaşının yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konsolosluk hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinin, KKTC’de Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Tatar: Bizimle temasa geçtiler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Rus yetkililerin KKTC’de bir temsilcilik ofisi açılması için kendisi ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile temasa geçtiğini söyledi.

Tatar, Rus yetkililerinin kendisiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek, ofis açma talebinde bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, temsilciliğin pek yakında hizmete gireceğini vurguladı.

KKTC’de 50 bine yakın Rus yaşadığını ifade eden tatar, şunları söyledi:

Rusya’nın buradaki vatandaşına hizmet verebilmek için attığı bu adım KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Açılacak temsilcilik ofisiyle KKTC’de yaşayan Ruslar, konsolosluk işlemlerini rahatlıkla yapabilecek.

Burada ABD'nin de İngiltere'nin de ofisleri var. Böyle bir yapılanmanın olumlu olacağını düşünüyoruz.

Hayırlı olsun diyorum. Biz ülkemize daha fazla Rus’un gelmesini; yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz. KKTC devleti, hukuka uygun, yasal tüm taleplere olumlu bakmaktadır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, ofisin nerede olacağına dair ise henüz net bir şey olmadığını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 10:02