Dosya kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tarihi Namık Kemal Meydanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 adet sentetik cannabinoid içeren a4 kağıdı ile yakalanan Hasan Güloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Benzer suçları ve sabıkaları olan zanlı cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 27 Temmuz 2023 tarihinde, Namık Kemal Meydanı’nda bulunan zanlının üzerinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20.00 sıralarında bölgeye gittiklerini anımsattı.

Polis memuru Erkan Çelik, zanlının, meydanın hemen yanında tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada, pantolonunun sağ cebi içerisinde, 6 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren a4 kağıdı ele geçirdiklerini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, benzeri sabıkası olan ve gündemde benzer davaları olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.