Süreci bizzat takip edecek

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da ilk görüşmesini Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptı.

Öztürkler’in, Tunç ile Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi Ve Adli Yardımlaşma konularında İşbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar, İsias Davası ve yeni cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi konularını görüştü.

Ziya Öztürkler, 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi sonrası millet olarak yaşanan acı ve Adıyaman’da kaybedilen “Şampiyon Melekler” için “İsias Davası” konusundaki toplumsal hassasiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a aktardıklarını ifade etti.Öztürkler, “Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un süreç konusunda Kıbrıs Türk Halkının hassasiyetlerini paylaştığını gördük. Sayın Tunç yanan yüreğimize su serpmiştir. İsias Davası konusunda hassasiyetlerimiz ortaktır. Dava sürecinin bizzat Adalet Bakanı Sayın Tunç tarafından da takip edileceğinin sözünü aldık” ifadelerini kullandı. Adli yardımlaşma konularında yürütülen çalışmalar, suçluların iadesi ve yeni cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi konularında da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öztürkler, Adalet Bakanı Tunç ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

