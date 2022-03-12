Dağlara kar yağdı

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs adasında kar soğuğu yaşanıyor. Kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle birkaç gündür ılık seyreden hava bir anda değişti; dün sabaha karşı Selvili Tepe ile Alevkayası arasında kar yağışı gerçekleşti.

Beşparmak dağları beyaza bürünürken, soğuk havanın 10 gün süreyle devam edeceği belirtildi.

Kar yağışının yanı sıra fırtına da görülürken, deniz ulaşımı olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, fırtınanın özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye’den gelen soğuk havanın 10 gün boyunca etkili olacağını vurgulayan Buran, buna bağlı olarak sıcaklıların da mevsim normallerinin 7-10 derece altında 10-13 santigrat derece dolaylarında seyredeceğini ifade etti.

Buran, 12, 13 ve 14 Mart tarihlerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don beklendiğini de sözlerine ekledi.

Dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor

Bu arada hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Yarın da akşam saatleri dağlık kesimlere kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre; hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yer yer don olayı beklenirken, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.



Güneyde ağaçlar devrildi

Kıbrıs adasının güneyinde de soğuk hava etkili oluyor. Güney Kıbrıs’ta dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kar yağışı oldu.

Cyprus-Mail’in haberine göre Rum polisi kar yağışı nedeniyle dağlık bölgedeki bazı yolların sadece dört çekişli veya kar zinciri olan araçlar için açık olduğunu belirtti.

Fırtına, bazı ağaçların sökülmesine yol açtı. İtfaiyenin de Limasol, Lefkoşa ve Baf bölgelerinde çoğu düşen ağaçları kaldırmak için yapılan 15 yardım çağrısına yanıt verdiği bildirildi.

Güneyde hava şartları nedeniyle sarı alarma verildi.

Rum Meteoroloji Dairesi alarmın bugün saat 08.00'e kadar geçerli olduğunu bildirdi. Troodos'ta minimum sıcaklığın -8 derece civarına düşmesinin beklendiği açıklandı.