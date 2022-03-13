Esas hedef başkent

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 17. gününde de savaş devam etti. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ederken, Rusya, güneydeki Mariupol kentini de kuşattı.

Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor. Ukrayna'nın Dnipro kenti ilk kez Rus güçleri tarafından hedef alındı. Yetkililer aralarında bir anaokulunun da bulunduğu 3 bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu. Saldırıda vurulan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Rusya'nın kuşatma altında tuttuğu güney kenti Mariupol'de aralarında Türklerin de bulunduğu 80'den fazla kişinin bir camide mahsur kaldığı belirtilirken, mahsur kalanları bölgeden tahliye etmek için operasyonun sürdüğü aktarıldı. Reuters haber ajansı, Rus güçlerinin Herson'da yeni bir ayrılıkçı cumhuriyet oluşturabilmek için referandum yapmaya hazırlandığını aktardı.

Halk sığınaklara kaçtı

Lutsk ve Ivano-Frankivsk'te 2 askeri havaalanı da Rusya'nın hava saldırısıyla vuruldu. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

Rusya, Kiev'in doğusundaki Baryshivka kasabasına da hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi. Rus güçleri Mariupol'de çocuk hastanesinin vurulmasından bir gün sonra bu kez yerleşim yerlerine saldırdı. Çok sayıda bina yıkıldı. Kentteki itfaiye binası ile üniversite kampüsü de bombalarla vuruldu.

Ukrayna: Mariupol'da 12 günde bin 582 sivil öldü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde bin 582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü." ifadelerini kullandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov kentin aralıksız bombardıman altında olduğunu, saldırılarda 48 okulun yok edildiğini söyledi. Kentte psikiyatri hastanesi de saldırıların hedefi oldu. Olay anında hastanede bulunan 330 kişinin sığınakta olduğu açıklandı. Rus güçlerinin Odessa kentini 3 koldan kuşatabileceği uyarısı yapıldı.

Eserler koruma altına alınıyor

Lviv’de, Latin Katedrali, birçok mağazanın vitrini ve heykeller, tahtalarla çevrilerek muhtemel Rus saldırılarından korunmaya çalışılıyor. Lviv sakinleri tarihi yapıları korumak için harekete geçti. Eserleri kaplayan ve çeşitli önlemler alan Lviv sakinler, savaştan en az kayıpla çıkmayı hedefliyor.

Müzakereler sürüyor

Bu arada Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi olarak devam ettiği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor." dedi.

Heyete, önceden olduğu gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığını söyleyen Peskov, müzakerelerin detaylarıyla ilgili "Şu an için ayrıntılar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile müzakerelerle ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus heyetle belli başlı konuların görüşüldüğünü, bir şeylerde anlaşmaya başladıklarını söyledi.