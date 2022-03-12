Herkesi üzdü

Emekli Binbaşı 62 yaşındaki Kenan Güvener tedavi gördüğü Ankara’da hayatını kaybetti.

Bir süre önce aort damarında rahatsızlık baş gösteren ve ardından özel bir hastanede yanlış tedavi uygulanması nedeniyle böbrekleri zarar gören Güvener, Ankara’ya sevk edilmişti.

Sağlık durumu kötüye giden Güvener, Ankara’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvener’in cenazesi yarın saat 12.00’de İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Emekli Binbaşı Kenan Güvener, Kara Harp Okulu’ndan 1982’de mezun olduktan sonra emekli olduğu 1997’ye kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştu.