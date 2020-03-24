Dans ile stres atılıyor

Coronavirüsün yayılmaması için kısmı sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle iyice evlerinde kapanan halk, günü geçirmek için ilginç eğlence yöntemleri deniyor. Gezmelerin, pikniklerin de yasak olması nedeniyle eve kapananlar “Dans ederek” sıkıcı günleri atlatmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar da kendi çaplarında danslı klipler hazırlayarak sosyal medyada yayımlıyor. ''Sokağa Çıkanı İhbar Et. Evde Kal Dans Et” etiketi ile videolarını paylaşan vatandaşlar, hem dans ederek eğleniyor hem de toplumsal bilinçlenmeye katkı koyuyor.