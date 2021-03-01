Darp edip para ve eşyalarını çaldılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı meydana gelen olayda yanlarına balta, bıçak ve silah alan biri Libyalı, biri Zimbabweli, ikisi Nijeryalı ve bir diğeri Rus- Türk uyruklu 5 kişi; yabancı uyruklu 3 şahsın evini bastı. Zanlılar ev sakinlerinden birini bıçaklayıp, kafasına televizyonla vururken, diğer ikisini de etkisiz hale getirdi.

Baskın sırasında nakit para ve değerli eşyaların yanı sıra 3 kişinin pasaportlarını alıp kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon düzenleyen polisin başarısı takdir edilirken, olaydan haberdar edilen bölge sakinleri ‘büyük korku ve endişe içinde olduklarını’ söyledi.

Olayın ardından soygun ve darp suçunu işledikleri belirtilen Libyalı Moses Chukwukam Otusgbodor, Nijeryalı Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Zimbaweli Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Öte yandan evi basılan Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Polis, üç şahıs hakkında da ülkede ikamet izinsiz kaldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Bıçak, silah ve baltayla ev bastılar

Soruşturmayı yapan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Gencer, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu’nun 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında yanlarına bıçak, silah ve balta alıp Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın evini bastıklarını söyledi.

Polis, 5 zanlının önce evini bastıkları şahıslar darp ettiklerini, daha sonra Felix Kikachukw Ajayi’yi kalçasından bıçakladıklarını açıkladı. Polis, zanlıların yaraladıkları Ajayi’nin kafasına televizyon ile de vurduklarını ifade etti. Polis, 5 zanlının Louis Kakoly Lamah’ın kapalı olan yatak odasına girdiklerini, evde bulunan herkesi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların etkisiz hale getirdikleri ev sakinlerinin telefonlarını, özel eşyalarını, pasaportlarını, paralarını alarak soygun suçu işlediklerini de ifade etti.

Zanlıların şikayet üzerine tutuklandıklarını kaydeden polis, haklarında “silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçak, silah, baltanın ve çalınan eşyaların bulunamadığını, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.