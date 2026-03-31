‘Kırmızı çizgimiz’

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununu görüşmek 6 Nisan’da bir araya gelecek ancak vatandaşların bir beklentisi yok.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, mevcut uluslararası şartlar altında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik somut bir gelişme beklemediklerini dile getirdi. vatandaşlar, Rumların da anlaşmaya sıcak bakmadığını dile getirdi.

Vatandaşlar ancak bir anlaşma olacaksa Türkiye’nin garantörlüğü, iki bölgeli ve iki devletli model çerçevesinde olması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Yusuf Mercan

“Orta Doğu’daki savaş devam ederken, Kıbrıs sorununun çözümünde bir hareketlilik olacağını sanmıyorum. Bir anlaşma olmasını istiyoruz ancak bir umudumuz yoktur. Bir çözüm olursa benim kırmızı çizgim Anavatan Türkiye’nin garantörlüğüdür. Anavatan Türkiye olmasa bizi çoktan silerlerdi.”

Teslime Ulgar

“Kıbrıs sorununun çözümünde bir hareketlenmenin şu ortamda olabileceğini düşünmüyorum. Zaten burada bir çözüme gidilmesini beklemiyorum. Bir çözüm olursa Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımdır.”

Göksel Görgül

“Kıbrıs sorununun çözümü İran savaşı varken buzluğa kalkmış demektir. Dünyada hiçbir şey İran savaşı bitmeden olmayacaktır. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa modeli iki bölgeli şu anki şekliyle olmasıdır. Anlaşma olurken anavatan Türkiye’nin garantörlüğü kırmızıçizgimdir”

Nurgül Davulcu

“İran savaşı devam ederken Kıbrıs sorununun çözümü için bir hareket olacağını düşünmüyorum. Zaten Rumlar, Türklerle bir anlaşma istemiyor çünkü pastanın tümünü istiyor. Anlaşma olurken ayrı iki devlet ve Rumların himayesine girmeden olması gerekiyor.”

Mustafa Gökşin

Mevcut şartlarda Kıbrıs sorununun çözümünde bir hareketlenme zor olur. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyoruz ancak Rumlar bir türlü yanaşmıyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa askeri gücümüz ve anavatan Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir.”

Ziya Özcoşar

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa iki bölgeli tek devletli bir çözüm modeli olması gerekiyor. Topağımız kırmızı çizgimizdir.”

Yaşar Kızıltan

Orta Doğu’da savaş devam ederken ve bu savaşın Avrupa’ya yayılma ihtimali varken Kıbrıs sorununun çözüleceğine ihtimal vermiyorum. Kıbrıs’ta her iki tarafın da çıkarlarını gözetecek iki ayrı devletli bir çözüm olmasını istiyoruz.”

Hasan Özkanlı

“İran savaşı devam ederken Kıbrıs sorununun çözümünü bek olumlu görmüyorum. Kıbrıs sorunu son 40 yılda geldiği en zor dönemdedir. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa askeri gücümüz ve anavatan Türkiye’nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir.”

Aliye Mercan

“Bir çözüm istiyoruz ancak şu an öyle bir ortam göremiyoruz. Kıbrıs’ta bir barış istiyoruz ve her şeyin iyisi ne ise o olsun. Biz savaş gördük ve yüreğimiz yanıktır o nedenle çocuklarımız görmesin diye bir anlaşma olsun istiyoruz.”

Zehra Esenyel

“İran savaşı devam ederken Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir hareketlenme olacağını düşünmüyorum. Baştakiler bu ülkede çözüm olmasını istemiyor. Bunun içinde hapis kaldık ve kimse bizi tanımıyor o nedenle çözüm olmasını istiyorum. Kırmızı çizgim iki bölgeli iki devletli bir çözümdür.”