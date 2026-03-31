Kayıplar giderilecek

Limasol Bölge Örgütü (EOA), su kayıplarını azaltmak için 9,2 milyon Euro tutarında su şebekesi projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Limasol EOA'dan yapılan açıklamada, "Projenin tamamlanmasının Limasol EOA ve tüketicileri için finansal ve operasyonel faydalar sağlaması bekleniyor" denildi.

Projenin, Limasol'da hasar nedeniyle yüksek su kayıpları yaşayan üç büyük bölgedeki su şebekesinin kademeli olarak yenilenmesini içereceği duyurulan açıklamada, yeni şebekenin 100 kilometreden fazla uzanacağı bilgisi yer aldı.

Yeni şebeke, Enaerios'tan başlayarak Makariou Bulvarı üzerinden şehrin merkez itfaiye istasyonuna, oradan güneye doğru Garyllis nehri yatağı boyunca Navarinou Caddesi'ne, daha sonra doğuya doğru Irini ve Gladstonos Caddeleri üzerinden ve güneye doğru Anexartisias Caddesi üzerinden sahil yoluna ve Enaerios'a kadar uzanan eski boru hatlarının yerini alacak.

EOA'nın açıklamasına göre, proje ile vatandaşların günlük yaşamlarını ve şehrin geleceğini önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.

Proje, AB'nin 2021-2027 dönemi için Thalia uyum programı tarafından finanse edilecek.

